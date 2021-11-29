إقالة عدد من ضباط المخابرات في السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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ذكرت مصادر لوكالة رويترز، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفى عدداً من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة. وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء. وذكرت مصادر رسمية لرويترز أن مجلس السيادة في السودان عين مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة.

والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصاً في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر.

وقرر حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق 21 نوفمبر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء علي إبراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده. إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين في السودان.

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