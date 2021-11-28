الجزائر تلمح لمشاركة سوريا بالقمة العربية

المصدر: (الجزائر- وكالات)

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ألمح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة في الجزائر، قائلاً: إن «بلاده تسعى لأن تكون القمة جامعة للصف العربي». وأضاف تبون في تصريحات لممثلي وسائل إعلام محلية: «نحن عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق، نحن دولة تجمع الفرقاء دائما».

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أكّد في وقت سابق، أنّ مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات، معرباً عن أمله أن تسود الإيجابية هذه المشاورات وتشارك سوريا في القمة. بدوره، أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في وقت سابق، عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة.

وفي شأن داخلي، أدلى الناخبون الجزائريون، أمس، بأصواتهم في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية. وأدلى الرئيس تبون بصوته، في مركز انتخاب مدرسة أحمد عُروة بسطاوالي، بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وفق صور عرضها التلفزيون الحكومي.

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