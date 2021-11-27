البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا في البحر المتوسط

المصدر: تونس - رويترز

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أعلنت البحرية التونسية أمس أنها أنقذت 487 مهاجراً من قارب مكتظ قبالة سواحل قرقنة واجهته صعوبات في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.



وكان القارب يقل مهاجرين من عدة بلدان من بينها مصر وسوريا والسودان وباكستان وإثيوبيا وفلسطين وبنغلاديش وتشاد. وقالت البحرية إن من بينهم 13 امرأة و93 طفلاً.



وشهدت الأشهر الأخيرة حوادث غرق عديدة قبالة سواحل تونس مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا. ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف في بن قردان.

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