تونس تحبط هجوماً إرهابياً

المصدر: تونس - وكالات

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أحبطت السلطات الأمنية التونسية أمس الجمعة، محاولة إرهابية لاستهداف وزارة الداخلية، واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحاً نارياً للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة.



وقال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت النار على رجل قرب وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار حينما حاول الرجل اقتحام مبنى الوزارة.



وأظهر فيديو لم تتثبت وكالة «رويترز» من صحته عناصر شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقال شهود إن الشرطة كانت تركض وراء المهاجم قبل أن تطلق النار عليه.



بدورها، ذكرت إذاعة «موزاييك» أن رجلاً حاول اقتحام وزارة الداخلية ولكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى‭‭‭‭.‬‬‬‬

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