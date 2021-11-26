43 قتيلاً باشتباكات قبلية في السودان

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

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لقي 43 شخصاً على الأقل وأحرقُت ونهبت أكثر من 46 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان بسبب نهب الماشية، حسب ما أفادت الأمم المتحدة أمس.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر. وأشارت إلى نزوح غالبية المتضررين على خلفية أعمال العنف وقد بلغ عددهم 4300 شخص.

من جهته، أكد مفوض العون الإنساني عمر عبد الكريم من الجنينة عاصمة غرب دارفور الواقعة وحصيلة الضحايا مضيفاً، أن أعمال العنف اندلعت منذ 17 نوفمبر الجاري بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.

وأشار إلى أن بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضاً، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة.

ومن جهته، أكد والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر وقوع الاشتباكات بسبب «خلافات جراء نهب إبل الأسبوع الماضي»، مضيفاً أنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة والوضع استقر.

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