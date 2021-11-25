00
إكسبو 2020 دبي اليوم

اندلاع حريق مهول في صهريج وقود بالعراق.. فيديو

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

نشب حريق، أمس الأربعاء، في صهريج محمل بالوقود خارج ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحريق وقع خارج الميناء ولا صحة لاندلاع الحريق داخل الميناء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا، قالوا إنها للصهريج المحمل بالوقود قرب الميناء.

طباعة Email
↑ أعلى