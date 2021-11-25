اندلاع حريق مهول في صهريج وقود بالعراق.. فيديو

المصدر: البيان

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نشب حريق، أمس الأربعاء، في صهريج محمل بالوقود خارج ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحريق وقع خارج الميناء ولا صحة لاندلاع الحريق داخل الميناء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا، قالوا إنها للصهريج المحمل بالوقود قرب الميناء.

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