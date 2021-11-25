السعودية تدعو إلى تبنّي مبادئ التعايش المشترك

المصدر: جدة- وكالات

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دعت المملكة العربية السعودية إلى تضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، وتبني مبادئ التعايش المشترك، وذلك في كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.

وقال الملك سلمان، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة،الأمير خالد الفيصل : «نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية». وأضاف: «تؤكد المملكة أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب».

مبادئ رئيسة

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «تشترك المملكة مع روسيا في عدة مبادئ رئيسة، منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل، وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتمسك الدولتان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي».

وأضاف الملك سلمان: إن العلاقات السعودية الروسية وطيدة وتاريخية، فقد تجاوزت عامها الـ95، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات، وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا، وذكر أن انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم.

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