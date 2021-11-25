العراق: قيادة العمليات المشتركة تعلن خروج القوات الأجنبية قبل التاريخ المحدد

المصدر: بغداد- وكالات

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، خروج أغلب القوات القتالية الأجنبية من البلاد قبل التاريخ المحدد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي قوله: إن ملف إنهاء الوجود الأجنبي «يسير وفق الجدول المخطط له، ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد». وأضاف: «أغلب القوات القتالية خرجت من العراق، ولم يبق إلا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة»، وأشار إلى أن «المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوماً باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية».

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