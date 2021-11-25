بدء التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

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انطلقت في الجزائر، أمس، عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية والولائية على مستوى المكاتب المتنقلة، التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات جنوب البلاد، قبل 72 ساعة من الاقتراع المقرر بعد غدٍ السبت. وتشمل عملية التصويت التي انطلقت أمس المكاتب المتنقلة بولايات تندوف، وورڤلة، وإليزي، وجانت، وتمنراست، وعين ڤزام، وبشار وعين صالح، بينما يشرع سكان البدو الرحل على مستوى ولايات أخرى في التصويت اليوم الخميس. وكانت السلطة المستقلة للانتخابات كشفت في وقت سابق عن سحب 1158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفاً لفائدة 48 حزباً معتمداً و281 ملفاً لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22325 ملف ترشح للمجالس الشعبية البلدية.

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