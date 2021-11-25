غارات للتحالف على أهداف مشروعة في صنعاء

المصدر: الرياض - وكالات

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نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، 15 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب أول من أمس. وأكد التحالف تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصراً من ميليشيا الحوثي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، فجر أمس، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء موضحاً أن العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

ولفت إلى أن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة. وقال: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية».

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