استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسية الليبية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد يومين فقط على إغلاق باب الترشيحات.

وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحافي نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية".

وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".



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