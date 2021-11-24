الإمارات تعلن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

المصدر: وام

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

ويأتي هذا الإعلان عقب المحادثات التي جرت اليوم بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

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