98 مرشحاً لرئاسة ليبيا

المصدر: طرابلس، نيويورك ـ وكالات

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أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أمس، أن عدد المرشحين في الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بلغ 98 مرشحاً، موضحاً تفاصيل المرحلة المقبلة وصولاً إلى يوم الاقتراع.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس إنه تمت إحالة جميع أوراق المرشحين وعددهم 98 إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم.

وبمجرد الانتهاء من هذا الإجراء، ستعمل المفوضية على إصدار القائمة الأولية للمرشحين، بما يتيح المجال للطعن في ما ورد فيها من مرشحين أو مرشحات، وفق المسؤول الليبي. وأضاف أن فترة الطعن في ملفات المرشحين تبلغ 12 يوماً، قبل إصدار قرار نهائي، مشيراً إلى أنه بعد ذلك سيتضح مَن قُبل ترشحه ومَن رُفض.

قائمة نهائية

وتابع أن بعد ذلك ستصدر القائمة النهائية للمرشحين، لتنطلق بعد ذلك حملات الدعاية الانتخابية، ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الانتخابات في 24 ديسمبر.

صورة إيجابية

وقال السياح إن مفوضية الانتخابات لم تكن تتوقع هذا العدد الكبير من المرشحين، ومع ذلك فهي صورة إيجابية تعكس رغبة الليبيين في المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي. وأكد أنه من حق كل الليبيين ممن تنطبق عليهم الشروط أن يترشحوا للانتخابات، مشدداً على أن المفوضية لن تنتقص من أي مرشح يقدم طلبه.

وقال إن الأعداد الكبيرة من المرشحين دفعت إلى تأجيل إصدار القوائم الأولية الخاصة بالانتخابات، متوقعاً أن تنشر القوائم الأولية اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

في غضون ذلك، وفي خطوة مفاجئة، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الليلة الماضية، استقالته، لتأتي الاستقالة قبل مرور عام على تعيينه رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن كوبيتش لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

إضاءة

تسلم يان كوبيش، رسمياً، مهام منصبه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مطلع فبراير الماضي، وجاء تعيينه بعد شغور المنصب في شهر مارس 2020، عقب استقالتين متتاليتين لمبعوثين سابقين هما غسان سلامة، والبلغاري نيكولاي ملادينوف.

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