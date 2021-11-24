هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا

المصدر: (دمشق - وكالات)

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أفادت تقارير إعلامية أمس بتعرض قاعدة أمريكية في مطار خراب الجير بريف الحسكة السوري لهجوم بالقذائف الصاروخية.

ونقلت التقارير قولها إن 5 صواريخ استهدفت المطار العسكري، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها. وأضافت أنه فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة للقوات الأمريكية.

وبحسب التقارير، تعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الأخيرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في 9 نوفمبر الجاري بتسيير القوات الأمريكية دورية عسكرية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «القوات السورية اعترضت رتلاً عسكرياً أمريكياً عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي ومنعته من المرور باتجاه المدينة».

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