مليون يمني معرضون للخطر في مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو مليون يمني نزحوا إلى مأرب اليمنية معرضون للخطر، وأنها اضطرت لإغلاق خمسة من مخيمات النازحين في المحافظة بسبب اقتراب المعارك من التجمعات السكانية هناك، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأن الحل السلمي هو الذي سيضمن وقف المزيد من المعاناة.

وقالت الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين شابيا مانتو، إنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع، وإن العائلات القادمة من منطقة صرواح تُعتبر من بين الأكثر احتياجاً، موضحة أنه خلال الأسابيع الأخيرة، فرّ العديد من السكان من الاشتباكات المسلحة والمكثفة، مما أدى إلى إغلاق خمسة مواقع للإيواء تديرها المفوضية، بينما اضطرت بعض هذه العائلات للنزوح خمس مرات حتى الآن منذ بدء الصراع الذي اندلع في العام 2015.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين في مأرب، ومن ضمنهم أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً، مع احتدام القتال في المدينة. وحذرت من أن أي تصعيد إضافي في النزاع.

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