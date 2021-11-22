غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

المصدر: وكالات

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أُغلق، يوم الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، وذلك بعد أن وصل عدد المرشحين إلى نحو 80.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تأكيدها أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة تجاوز 80 مرشحا.

وأوضحت المفوضية أنه "نظرا لتزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، بحلول اليوم (الاثنين) الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح، ونظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وبالتالي عدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين، قرر مجلس المفوضية.. تأجيل موعد المؤتمر الصحفي إلى يوم غد الثلاثاء.. في تمام الساعة 12 ظهرا".

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