مصر.. قتلى في إطلاق نار بين الشرطة وخارجين على القانون

المصدر: القاهرة - وكالات

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وقع إطلاق نار بين قوات الشرطة المصرية وخارجين على القانون، أمس، في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتلى من العناصر الإجرامية. وقال مصدر أمني، إن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وقطاع الأمن المركزي، قاموا بحملة كبيرة، لاستهداف ثلاثة عناصر إجرامية خطيرة، أحدهم سبق اتهامه في 25 قضية متنوعة، بين سرقة وهتك عرض وشروع في القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومطلوب لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن في جرائم جنايات، وآخر متهم بقضايا سرقة ومخدرات وحيازة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر نفسه، أنّ المجرمين الثلاثة، يقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وعندما وصلت القوات لمكان اختبائهم بإحدى المناطق الزراعية، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، التي اضطرت للرد بالمثل، لافتاً إلى أنّ رجال الأمن، تمكنوا من السيطرة على الموقف. وأشار المصدر، إلى أن ذلك أسفر عن مقتل المجرمين الثلاثة، الذين عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و30 كيلوغراماً من مخدر البانغو. وقال المصدر، إنه تم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثث، وتولت التحقيق في القضية.

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