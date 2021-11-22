الدبيبة يقدم ترشيحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا رسمياً

المصدر: وكالات

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قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد تقدم، السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

وقال صالح في مؤتمر صحفي بعد أن قدم أوراق ترشحه: "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".

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