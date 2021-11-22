قتيل و3 جرحى بهجوم مسلح في القدس

المصدر: القدس - أ.ف.ب

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أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين في هجوم مسلح شنه فلسطيني من حركة حماس في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وقالت الشرطة الإسرائيلية: «فتح مسلح النار في البلدة القديمة بالقدس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة وشرطيين بجروح طفيفة». وسمع صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية في المكان رشقات نارية وصراخاً.

وبعيد ذلك، أعلن مستشفى هداسا في القدس، حيث نقل الجرحى أن شاباً يبلغ من العمر ثلاثين عاماً توفي متأثراً بجروحه. وبعد هذا الهجوم النادر في البلدة القديمة في القدس مباشرة، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة، بينما بقيت جثة المهاجم على الأرض لفترة طويلة قبل أن تؤكد الشرطة وفاته. وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي عومير بارليف في تصريحات للتلفزيون، إن المهاجم فلسطيني ومن «أعضاء حماس»، يعيش في حي شعفاط في القدس الشرقية.

وأكّد بارليف لقناة كان الإسرائيلية، أن المهاجم «كان عضواً في حماس، الجناح السياسي وليس الجناح العسكري، وبحسب الصور التي لدينا، يبدو أنه كان يرتدي جلابية كبيرة أو تنكر بزي يهودي من أجل إخفاء سلاحه. وأضاف أن زوجته غادرت قبل ثلاثة أيام وابنه في الخارج أيضاً، ويبدو أن هذا الهجوم كان مع سبق الإصرار والترصد».

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