لبنان يتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

المصدر: بيروت - وكالات

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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده تتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، لترسيم حدوده البحرية الجنوبية.

جاء ذلك، خلال استقباله الوفد الأمريكي، الذي ضم عضوي الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود، ورئيس مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان، إد غبريال قبل، أمس، في قصر بعبدا، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأبلغ الرئيس عون، الوفد الأمريكي، أن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود إلى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض من الدول المانحة. وأشار إلى أن لبنان يعمل على إجراء إصلاحات، تشمل النظام المالي والمصرفي، بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل، إلى إعادة التوازن المالي إلى البلاد.

وشكر عون، الوفد الأمريكي، على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، سواء إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية، أو إلى الجيش اللبناني والقوى العسكرية. وأكد الرئيس عون، التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن 1701.

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