دعوات لمظاهرات مليونية في السودان

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت «لجان المقاومة الثورية» في السودان، إلى مظاهرات مليونية اليوم وسط أنباء عن تعيين رئيس وزراء جديد خلال الساعات المقبلة حيث برز اسم الخبير الاقتصادي والأكاديمي، أرباب إسماعيل، كأقوى المرشحين.

وقالت «لجان المقاومة» بقطاع مدينة أمدرمان إن مليونية الأحد تنطلق من محطة جاكسون وسط الخرطوم وسيتم تحديد وجهة المواكب لاحقاً.

في الأثناء وقت أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين. وجدد بلينكن المطالبة بعودة الحكومة المدنية في السودان التي يرأسها حمدوك، فيما حذرت السفارة الأمريكية في الخرطوم الرعايا الأمريكيين من التجمعات والاحتجاجات اليوم في السودان. وأدان الاتحاد الأفريقي، في بيان مقتل 10 متظاهرين على الأقل وإصابة آخرين، داعياً القوات الأمنية للسماح للمتظاهرين السلميين بممارسة حقوقهم. كما طالب الاتحاد الأفريقي السلطات السودانية باستعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية».

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