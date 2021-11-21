التحالف ينفذ عملية نوعية في 3 محافظات يمنية

المصدر: عدن،الرياض - البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،أمس، عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لميليشيا الحوثي. وقال التحالف إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وقبلها، أعلن التحالف تنفيذ 15 استهدافاً ضد الميليشيا في مأرب والبيضاء، مشيراً إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيا في مأرب. وأضاف التحالف:«نفذنا 19 استهدافاً للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين»، مشيراً إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، كما استهدفت موقعاً لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة.

يأتي هذا فيما، واصلت القوات المشتركة في الساحل الغربي، من تقدمها في جنوب الحديدة مع تأمينها كامل مديرية حيس وقطع خطوط الإمداد عن ميليشيا الحوثي عبر محافظة إب، والتقدّم نحو مديرية الجراحي القريبة من مديرية زبيد، فضلاً عن تقدّم وحدات أخرى في غرب محافظة تعز وسيطرتها على سلسلة جبال الرونة والأعراف المطلة على مركز البلدة والتحكّم في مدخلها الغربي بشكل كامل.

وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة حصلت عليه «البيان»، أنّ القوات المشتركة استمرت في تقدمها تحت غطاء جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعد سيطرتها على مثلث طرق العدين شمال مديرية حيس والذي يربط محافظة إب بمديرية حيس ومديرية الجراحي، وسط تقهقر ميليشيا الحوثي التي منيت بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأفاد البيان بأنّ القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وسط الحوثيين وأسر عدد منهم وإعطاب أطقم وآليات عسكرية. وأضاف البيان، أنّ القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على مناطق وسلاسل جبلية استراتيجية جنوب حيس وغرب محافظة تعز.

تجنيد أطفال

إلى ذلك،كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، فهمي الزبيري، عن تجنيد ميليشيا الحوثي تسعة آلاف و500 طفل منذ بدء الحرب التي أشعلتها قبل ست سنوات، واستخدمتهم وقوداً في معاركها ضد اليمنيين. وأوضح، أنّ ميليشيا الحوثي انتهكت القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الذي يجرم تجنيد الأطفال دون السن القانونية.

اعتقال

تواصل ميليشيا الحوثي اعتقال خمسة من الموظفين بالسفارة الأمريكية المغلقة في صنعاء، وتلاحق آخرين، بعد أن أفرجت عنهم في وقت سابق بعد اتصالات أجريت عبر وسطاء إقليميين. وقالت مصادر لـ«البيان» إن عناصر مسلحة من جهاز مخابرات الميلشيا تواصل اعتقال واخفاء خمسة من موظفي السفارة الامريكية بعد اقتحام المبنى المغلق منذ الانقلاب على الشرعية وإنها في وقت سابق أفرجت عن أكثر من 25 من الموظفين والعاملين سابقاً في السفارة ، وأن هذه العناصر عادت واعتقلت بعضاً ممن أطلقت سراحهم في وقت سابق.

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