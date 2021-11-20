اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: يتعين على البشرية استخدام قوتها لتعزيز السلام

المصدر: وام

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حث المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، البشر على استخدام قوتهم ومهاراتهم لبناء السلام، وليس لإشعال الحروب.

وقال المستشار عبدالسلام - في منتدى دولي أقيم في الجناح الإيطالي بمعرض إكسبو 2020 دبي، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح تحت عنوان "تآلف الأرواح" - إن العالم يولي الأسلحة والذخائر اهتماما أكبر مما يوليه للتعايش والأخوة .. لقد استخدم البشر على مر التاريخ مهاراتهم ومعرفتهم للترويج للحروب والانقسامات، ألا ينبغي لنا بدلًا من ذلك أن نستخدم قدراتنا ومهاراتنا لبناء السلام وخلق المجتمعات ذات الأسس المتينة؟

وشدد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية على أن اليوم الدولي للتسامح هو دعوة لنا جميعا - من جميع الخلفيات والأعراق والأديان - إلى وقف مشاعر الانقسام والاستبعاد والكراهية وإلى التفكير الجدّي مع بعضنا البعض لإيجاد السبل الكفيلة ببناء مجتمع تتآلف فيه الأرواح.

ووصف الاجتماع بأنه "تنفيذٌ عمليٌ لوثيقة الأخوة الإنسانية"، وهو بيانٌ تاريخي وقَّعه في أبوظبي في عام 2019 كل من قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وقال المستشار عبدالسلام: لقد اختيرت أبوظبي مكانًا لإعلان وثيقة الأخوة الإنسانية، لأن قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر وجدا أن قيم السلام والتسامح والتعايش راسخة في دولة الإمارات ويمكن أن تكون نموذجا لبقية العالم.

وأضاف: نحن في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، نعمل مع الآخرين لترجمة رسائل مثل هذا الحدث الهام، إلى أفعال؛ مبديا ثقته بأن الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، اللتين ستنعقدان في مصر والإمارات على التوالي، ستتمخضان عن نتائج ملموسة.

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