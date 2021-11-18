تعطيل الدراسة في محافظات مصرية لسوء الأحوال الجوية

المصدر: البيان

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قررت محافظة كفر الشيخ المصرية تعطيل الدراسة، يوم السبت القادم، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.



وذكرت الهيئة في تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس يوم السبت القادم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قررت محافظة دمياط، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

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