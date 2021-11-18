قائمة المترشحين النهائية لرئاسة ليبيا 4 ديسمبر

المصدر: تونس، طرابلس - الحبيب الأسود

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دخلت ليبيا مرحلة حاسمة على طريق انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل، وذلك قبل أربعة أيام من غلق باب الترشح للرئاسيات الاثنين المقبل على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للسباق الرئاسي الأربعاء المقبل، وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.

وارتفع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، إلى 14 وستشهد الأيام المقبلة احتدام التنافس بين المترشحين لمنصب رئيس ليبيا، وأبرزهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق وعلي زيدان وعارف النايض ، غير أن الجميع سيبقى في انتظار الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمترشحين بعد دراسة جميع الملفات واستكمال الإجراءات القانونية والنظر في الطعون المعروضة على القضاء.

ودعا القذافي الليبيين إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية التي تقتضيها خطورة المرحلة ابتداءً من التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام البطاقات الانتخابية التي لن يتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار بدونها.

محطة تاريخية

وقال في كلمة توجه بها أمس إلى أبناء الشعب الليبي: «تقف ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا على الخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن.

وفي ضوء الحاجة الملحة إلى تعاون وثيق بين أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسبها المشاركة الشعبية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي أتوجه بهذه الدعوة إليكم كافة يا من تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نيران الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي».

ووفق مصادر مطلعة، فإن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتولى رفع ملفات الترشح إلى النيابة العامة والسجل الجنائي والرقم الوطني والجنسية للتحقق من المعطيات الواردة في بيانات المترشحين، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للسباق الرئاسي الأربعاء المقبل، وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.

وفي السياق، ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 826 مرشحاً ومرشحة حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية التي أعلنت أنه تم حتى مساء أول أمس توزيع 759 ألفاً و58 بطاقة ناخب حتى الآن بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية استعداداً للانتخابات.

دعم أمريكي

في الأثناء، جدد المبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لجهود إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. وقال إنه أكد لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقاء جمع بينهما، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد.

ومن جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش على دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة.

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