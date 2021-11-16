المصدر: البيان

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نشرت الملكة رانيا العبد الله، صورا تذكارية لما أسمته "لمة العيلة"، وذلك في ذكرى ميلاد العاهل الأردني ‏الراحل، الملك حسين بن طلال، الـ 86.‏

وفي الصور التي شاركتها، مساء أول أمس الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تظهر الملكة رانيا مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ونجلهما ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع عدد من أفراد الأسرة الهاشمية، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وتم التقاط الصور التذكارية بعد حفل تكريم أقيم أمس بمناسبة الذكرى الـ 86 لميلاد الملك حسين الراحل.

وفي حفل أول أمس، منح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وسام مئوية الدولي الأولى لعدد من الأمراء، وشخصيات خدمت في الديوان الملكي الهاشمي في عهد والده الراحل، الملك حسين.

ومن بين الأمراء الذين تم تكريمهم، الأمير الراحل محمد بن طلال، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، بحسب ما ذكرته فضائية "المملكة" الأردنية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، تعهد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أول أمس الأحد، في يوم ذكرى ميلاد والده الراحل، الأمير حسين بن طلال، "بالمضي بعزم وثقة في المئوية الثانية للأردن، وأنه مستمر على خطاه ومبادئه وقيمه، في خدمة وطنه الغالي".

أما ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فنشر صورة لجده الراحل، الأمير حسين بن طلال، ووجه له رسالة هي: "سلام عليك في الخالدين".

​والعاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال الهاشمي هو ملك الأردن الثالث، توفي في العام 1999 بعد صراع مع السرطان.

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