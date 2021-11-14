وفاة رئيسة مجلس الشعب السوري السابقة هدية عباس إثر نوبة قلبية

المصدر: د ب ا

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توفيت في محافظة دير الزور شرقي سورية مساء السبت رئيسة مجلس الشعب السوري السابقة هدية عباس، إثر نوبة قلبية.

وقال عضو مجلس الشعب السوري مجيب الدندن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توفيت في المستشفى العسكري بدير الزور مساء اليوم الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب السوري السابقة، إثر نوبة قلبية".

وأضاف الدندن أن "عباس هي أول سيدة سورية تعين في هذا المنصب منذ استقلال سوريا نهاية أربعينات القرن الماضي، وبقيت في منصبها منذ شهر يونيو عام 2016 حتى شهر يوليو عام 2017، وتمت إقالتها من المنصب بسبب خلافات دخل مجلس الشعب رغم أنها من كتلة حزب البعث في المجلس، واستلم بعدها حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب الحالي".

يشار إلى أن هدية عباس من مواليد 1958 وتحمل دكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة حلب. كما شغلت منصب عضو قيادة فرع الحزب البعث الاشتراكي الحاكم في دير الزور لعدة سنوات.

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