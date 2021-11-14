الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في مأرب

المصدر: (الرياض، عدن- البيان، وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في صرواح، غرب مدينة مأرب والبيضاء، جنوب مأرب، أول من أمس. وقال إن عمليات الاستهداف، شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية، والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.. بينما صدت قوات الجيش اليمني، هجوماً حوثياً في مأرب.

في الأثناء، شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، أمس، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر ميليشيا الحوثي من جهة أخرى. وصدت القوات الحكومية في جنوب مأرب، هجوماً للميليشيا، حاولت فيه استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الأخيرة، من جبل الفليحة، حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب.

وأوضحت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني، أعطب طقمين عسكريين للميليشيا، وأوقع أكثر من 20 حوثياً، بين قتيل وجريح، خلال معارك الساعات الأخيرة، فيما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دبابة وعدداً من الآليات العسكرية في عقبة ملعاء، دفعت بها الميليشيا، لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز