الأردن: حل الأزمة السورية سياسي

المصدر: (عمّان - سانا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وقال الصفدي في مقابلة تلفزيونية: إن الجميع متفق على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسياً وفق القرار 2254، وهو ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله.ولفت الصفدي إلى أهمية تواجد دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يسهم في استقرار سوريا والمنطقة برمتها.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في يناير عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي، وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز