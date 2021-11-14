الجزائر: اعتقال 21 شخصا ينتمون لتنظيم "ارهابي"

المصدر: (الجزائر- كونا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتقل الأمن الجزائري 21 شخصاً لانتمائهم لحركة رشاد التي تصنفها البلاد تنظيماً إرهابياً.

وقال جهاز الدرك الجزائري في بيان إن «فصيلة الأبحاث التابعة له تمكنت بعد تحقيقات معمقة من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 21 شخصاً ينتمون لتنظيم رشاد الإرهابي حيث ألقي القبض عليهم بولاية المدية جنوبي العاصمة». وأضاف أنه جرى إيداع 18 شخصاً من المقبوض عليهم الحبس الاحتياطي فيما أبقي على الثلاثة الباقين تحت المراقبة القضائية. وذكر البيان أن الموقوفين متهمون بالتآمر على أمن البلاد وتحريض الجزائريين ضد البلاد والمساس بوحدة البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز