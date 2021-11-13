أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها في صنعاء

المصدر: واشنطن - وكالات

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دعت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين تحتجزهم، تابعين لسفارتها في صنعاء. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، لشبكة «فوكس نيوز» ، إنه تم إطلاق سراح «غالبية» الرهائن، لكن «لا يزال طاقم السفارة محتجزاً دون تفسير».

وفي تصريحات إعلامية، أوضح برايس أنهم يواصلون الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس لتأمين الإفراج عنهم، مضيفاً: «أحرزنا بعض التقدم، ونواصل العمل على هذه المسألة الحساسة».

وأضاف: «ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً، وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها. ستواصل الحكومة الأمريكية جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا».

وأغلقت السفارة الأمريكية سفارتها في اليمن عام 2015، في ظل الانقلاب الحوثي الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

ورغم إعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، فإن بعض الموظفين اليمنيين يواصلون العمل.

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