العراق يتحرك لإعادة مواطنيه "طوعا" من بيلاروسيا

المصدر: وكالات

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أعلن العراق، الجمعة، أنه سيعيد المهاجرين المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة.

وأفاد الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأنه "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية".

وأوضح المسؤول العراقي، أن سفارة بلاده في موسكو "بدأت بتسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق" في خطوة تأتي استعدادا "لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكد الصحاف أن العراق "على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة لنوفر الاستجابة العاجلة لكل من يريد العودة الطوعية".

وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، قد أعلن الجمعة، أن جهود وقف تدفق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها.

وقال شيناس في مؤتمر صحفي عقده في لبنان: "الوضع بالمجمل هو أننا نشهد تقدما على كل الجبهات".

وأشار إلى أنه سيسافر "الاثنين إلى بغداد، آملا أن أتوجه في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إلى أنقرة".

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