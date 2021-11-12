جرحى باستمرار المواجهات في عقارب التونسية

المصدر: تونس- أ.ف.ب

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تجددت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، أمس، لليوم الرابع على التوالي في بلدة عقارب في وسط شرق تونس يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات، واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين بالقرب من مكب النفايات رشقوا سيارات الأمن بالحجارة، وأصيب عدد من النساء والشباب المشاركين في التظاهرة باختناق بسبب استنشاق الغاز.

كما أغلق المتظاهرون مداخل عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، وكدسوا الحجارة وأكياس النفايات على الطريق.

وقال شاب من المتظاهرين وهو يضع كمامة «لن نتراجع قبل غلق المكب»، ويؤكد سكان عقارب أن نفايات المكب تتسبب في تلوث الهواء، فضلاً عن إصابة العديد بأمراض تنفسية.

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