ضربات للتحالف ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

المصدر: الرياض ـ عدن ــ وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 22 عملية استهدفت ميليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء. وقال في بيان، إن العمليات أسفرت عن مقتل 125 إرهابياً وتدمير 14 آلية عسكرية.



وأفاد الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي، الليلة قبل الماضية، أن التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة. وأضاف أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة. وتابع أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.





انفجارات عنيفة



في الأثناء، أفاد سكان محليون أن طيران التحالف شن غارات جوية على معسكرات ومخازن الصيانة والنهدين، والحفا وعطان، مؤكدين أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة أعقبت الغارات، فيما يرجح أنها مخازن أسلحة وصواريخ. كما استهدف طيران التحالف معسكر السواد بمنطقة حزيز ومعسكر ريمة حميد بسنحان، في صنعاء.



وأفاد موقع «المشهد اليمني» أن طيران التحالف استهدف، أيضاً، اجتماعاً لقيادات كبيرة في ميليشيا الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء.



ونقل عن مصادر محلية، قولها، إن طيران التحالف استهدف اجتماعاً يضم قيادات كبيرة من ميليشيا الحوثي، في دار الرئاسة جنوبي صنعاء. وأكدت المصادر مقتل وإصابة قيادات بارزة في الميليشيا الحوثية.

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