الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياً محدوداً

المصدر: البيان

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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية.

وفي هذا السياق، فقد تم تعيين كل من: محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لـ “عبد الحميد حمداني”، ومحمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لـ “عمار بلحيمر”، ويوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لـ “عبد الرحمن لحفاية”.

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