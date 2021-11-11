مصر تدرج كياناً جديداً على قوائم الإرهاب

المصدر: (القاهرة-وكالات)

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قررت محكمة مصرية، أمس، إدراج كيان جديد على قائمة الإرهاب، بعدما أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على منتمين له.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، أحكاماً بالسجن والإدراج على قوائم الإرهاب لـ 5 متهمين من بينهم سيدة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية داعش الزاوية الحمراء» شمالي القاهرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم رابع، والسجن 3 سنوات للسيدة المتهمة في القضية.

وتضمن الحكم كذلك، إدراج المتهمين بالقضية والكيان الذي يتبعونه، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وإشراكهم في برامج إعادة التأهيل والإصلاح.

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