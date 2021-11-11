باريس تنظم مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً حول ليبيا غداً الجمعة في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر، أول من أمس، إلى أن «الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها». وقالت الرئاسة الفرنسية «لكن المعطلين (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها».

وشددت على أنه من الضروري بالتالي «جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات»، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر والبرلمانية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.

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