3 قتلى في انهيار مسكن إثر أمطار غزيرة بالجزائر

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد انهيار مسكنهم الليلة قبل الماضية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية.

وكتبت المديرية العامة للدفاع المدني الجزائرية على صفحتها على فيسبوك بشأن حادثة انهيار مسكن أرضي ببولوغين بالجزائر العاصمة، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال من تحت الردوم الضحية الثالثة من جنس أنثى متوفاة، لترتفع الحصيلة إلى 3 وفيات (رجلان وامرأة)، إضافة إلى طفلين مصابين.

وبحسب وسائل إعلام فإن البيت السكني يتكون من طابق أرضي وآخر علوي، انهار نتيجة انزلاق التربة بعد الأمطار الغزيرة في العاصمة. وشهدت العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الساحلية تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت بين 60 و80 ملم، بحسب ما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية.

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