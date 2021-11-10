عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الأردن في عمان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في عمان معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية بالمجالات كافة في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية استراتيجية وتاريخية راسخة.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أيمن الصفدي حرصهما المشترك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية.

و استعرض الجانبان مخرجات اللقاء الذي جمع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمان مايو الماضي وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

و بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أيمن الصفدي عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

و تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى معالي أيمن الصفدي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

من جانبه تقدم معاليه بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ونجاح تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة وعميقة مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.. و أضاف سموه إن دولة الإمارات تثمن الدور الرئيس للمملكة في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد معالي أيمن الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مثمنا المواقف الأخوية الثابتة للدولة ووقوفها إلى جانب المملكة وتقديم دعمها المستمر لجهودها لتجاوز التحديات الاقتصادية ورعايتها المواطنين الأردنيين المقيمين بها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز