إصدار لائحة ودليل الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المصدر: د ب ا

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أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لائحة ودليل "الترشح للانتخابات الرئاسية" ضمن سلسة إصدارات "دليل الإجراءات" التي دأبت المفوضية على نشرها.

وقالت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، إن لائحة ودليل "الترشح للانتخابات الرئاسية " يبين النظام الانتخابي الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشح والشروط وكيفية تقديم طلب الترشح ومن يقدمه، والنماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح.

ووفق الوكالة، تبين اللائحة من يحق له الطعن أمام لجنة الطعون والكيفية التي يتم بها الطعن، والقوائم النهائية وموعد ومكان الإعلان عنها، ومتى يحق للمرشحين البدء بالحملات الخاصة بهم ومتى عليهم الالتزام بالصمت الانتخابي وما هي الاحكام والشروط العامة الواجب الالتزام بها، كما تضمن الدليل صورا للنماذج المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

وأضافت إدارة العمليات الانتخابية أن "الدليل يتضمن إجابات على عديد من الأسئلة مثل إذا لم يظهر اسم المترشح في القوائم الأولية ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، وإذا ما قرر أحد المرشحين الانسحاب هل يجوز له ذلك".

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم الاثنين الماضي.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إنه سيتم قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاث طرابلس، وبنغازي، وسبها، وسيستمر التسجيل إلى يوم 22 من الشهري الحالي، موضحا أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل البلاد، وسيستمر حتى السابع من ديسمبر القادم.

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