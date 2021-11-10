الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً على مواقعه

المصدر: (عدن - وكالات)

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كسرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية فجر أمس هجوماً على مواقِعها الدفاعية في جبهة ذنه بصرواح غربي مأرب. وأكدت مصادر ميدانية سقوط العشرات من القتلى والجرحى من عناصرِ ميليشيا الحوثي بنيران ومدفعية الجيش، وقد خسرت مواقع ميدانية بعد هجوم عكسي نفذه الجيش في محيط معسكر أم ريش جنوب مأرب.

من جهته، أوضح رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق ركن صغير بن حمود، في تصريحات خاصة أن الميليشيا الحوثية حشدت كل طاقاتها العسكرية للدخول إلى مدينة مأرب، داعياً المجتمع الدولي للعب دور أكبر لعدم تمكين الميليشيا في الحصول على الأسلحة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن هناك إجماعاً دولياً بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن. وأضاف بن مبارك في بيان أن ميليشيا الحوثي تواصل عدوانها وتحشيدها العسكري وترفض الجهود الدبلوماسية. وأكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة من الوهم باعتقادها بإمكانية السيطرة على محافظة مأرب.

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