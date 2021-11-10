دعوة لإضراب عام في بلدة تونسية

المصدر: (تونس - وكالات)

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دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب، اليوم الأربعاء، حيث تُوفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات.

وتجددت الاحتجاجات أمس، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب، وأضرم محتجون النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الشاب الذي توفي في ولاية صفاقس شرقي البلاد، فارق الحياة بسب استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، في معلومات تخالف رواية وزارة الداخلية التونسية. وكانت الداخلية التونسية أصدرت بياناً، الليلة الماضية، نفت فيه وفاة شاب من جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها معتمدية عقارب في ولاية صفاقس.

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