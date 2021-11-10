المغرب يسلم الجزائر 11 مطلوباً

المصدر: (الرباط - وكالات)

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سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء الجزائري، وفق ما أفاد مسؤول مغربي أمس، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض.

وأوضح المصدر أن سلطات الرباط «بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقيات التعاون القضائي»، مشيراً إلى أن العملية جرت أول من أمس.

وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائرياً وموريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

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