شكري وبلينكن يبحثان قضايا المنطقة

المصدر: واشنطن - وكالات

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن تطوير إيران لبرنامجها النووي يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمركز ويلسون البحثي بالولايات المتحدة.

وقال شكري إن سياسات إيران في اليمن والعراق ولبنان تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للعالم العربي.

في السياق ناقش وزيرا الخارجية المصري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سبل تعزيز العلاقات، والعديد من القضايا التي تهم الطرفين من السودان لليبيا إلى سد النهضة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرين لفعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الاثنين، لبحث دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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