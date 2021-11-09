مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

المصدر: (نيويورك - وام)

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أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن ارتياحهم لعدم إصابة رئيس الوزراء في الهجوم، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره. كما أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الأعضاء على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحضّوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وجدد أعضاء مجلس الأمن خلال بيانهم التأكيد على موقف المجلس الذي يعتبر أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، مؤكدي

ن مجدداً ضرورة أن تكافح جميع الدول، التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.

كما أدانت الحكومة اليابانية محاولة اغتيال الكاظمي. وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية اليابانية أن حكومة اليابان تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة، باعتباره عملاً إرهابياً يقوض الديمقراطية في العراق.

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