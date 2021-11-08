الرئيس المصري: العدل أساس استقرار المجتمعات

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأن العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

ووفق المتحدث، أكد السيسي دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر والحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.

واستعرض السيسي رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

وأشار السيسي إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً تم خلاله التوافق بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

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