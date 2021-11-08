أمين الأخوة الإنسانية: "بيت العائلة المصرية" أحد منجزات الفهم الصحيح للقيم المشتركة بين الأديان

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قال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أمس الأحد، في تدوينه له على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بمناسبة مرور 10 سنوات علي تأسيس بيت العائلة المصرية إن: "بيت العائلة المصرية هو أحد منجزات الفهم الصحيح للقيم المشتركة بين الأديان"، مشيراً إلى أن "هذا النموذج المصري لا يزال يمثل مصدرا للفخر، وتجربة جديرة بالتعميم في كل الدنيا".

وتابع "عبد السلام"، مضيفا أن "الرئاسة المشتركة للإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا تواضروس لبيت العائلة المصرية تؤكد وحدة النسيج المصري وتبرز أهمية النموذج المصري في التعايش".

واختتم أمين عام "الأخوة الإنسانية"، مهنئا المصريين جميعاً بهذه المناسبة، قائلاً:"كل عام ومصرنا؛ بجوامعها وكنائسها، بمسلميها ومسيحييها؛ بخير وأخوة وإنسانية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس هذا الكيان الملهم".

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