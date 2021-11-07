الكاظمي: العراق لن يكون عرضة لمغامرات طائشة

المصدر: وكالات

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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم "الأحد"، ملاحقة منفذي محاولة اغتياله، فيما أشار إلى التعرف عليهم، موكداً أن العراق لن يكون عرضة لمغامرات طائشة لأنه يمتلك شعباً واعياً وإرثا حضارياً عميقاً

وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

وأضاف: " بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار الكاظمي إلى أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

وتابع: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيداً وسنكشفهم، وهناك من يريد أن يختطف العراق لكننا لن نسمح له بأن ينال منه.

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