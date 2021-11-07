مصدر أمني: الهجوم على منزل الكاظمي تمّ بثلاث طائرات مسيرة

المصدر: أ ف ب

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أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة، أسقطت منها قوات حماية رئيس الوزراء الأمنية اثنتان"، فيما انفجرت الثالثة و"ألحقت أضراراً بمنزله".

وأوضح مصدر أمني آخر أن "الطائرات الثلاث انطلقت من جهة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية" المقابل للمنطقة الخضراء المحصنة حيث يقع منزل الكاظمي، فيما تشهد الجهة المقابلة لهذه المنطقة اعتصامات لمعترضين على نتائج الانتخابات النيابية.

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