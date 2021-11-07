رئيس الوزراء العراقي: أنا بخير وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع

المصدر: ا ف ب

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نشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد إثر نجاته من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت بحسب السلطات مقر إقامته في بغداد، تغريدة على تويتر قال فيها "أنا بخير والحمدالله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وأضاف "صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتزّ شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه"، في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً إثر الانتخابات النيابية المبكرة.

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